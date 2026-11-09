AI ऐप सुनो पर आवाज चोरी का आरोप, 4.1 करोड़ डॉलर के जुर्माने की मांग

एल्विस प्रेस्ली की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले और एमिनेम के म्यूजिक पब्लिशर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐप सुनो पर मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि सुनो ने बिना इजाजत प्रेस्ली की आवाज और उनके अंदाज का इस्तेमाल किया। साथ ही एमिनेम की संगीत रचनाओं का भी उपयोग किया।

प्रेस्ली के वारिसों ने अपने मुकदमे में बताया है कि सुनो ने टेनेसी के 2024 एल्विस एक्ट का उल्लंघन किया है। यह कानून कलाकारों को AI से उनकी आवाज की नकल बनाए जाने से बचाने के लिए बना है।

दूसरी तरफ, एमिनेम के संगीत पब्लिशर्स ने 4.1 करोड़ डॉलर (करीब 350 करोड़ रुपये) का हर्जाना मांगा है। उनका आरोप है कि सुनो ने 'लूज योरसेल्फ' जैसे उनके गानों को बिना किसी इजाजत के दोबारा तैयार कर दिया है।

इस मामले में एंथ्रोपिक और मेटा जैसी कंपनियों का नाम भी सामने आया है। उन पर भी आरोप है कि उन्होंने एल्विस के गानों का इस्तेमाल अपने AI को सिखाने के लिए किया है।