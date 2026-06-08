फैशन ब्रांड प्राडा ने अंतरिक्ष क्षेत्र में रखा कदम, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाया खास अंडरगारमेंट्स टेक्नोलॉजी Jun 08, 2026

इतालवी फैशन हाउस प्राडा अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कदम रख रहा है। इसने एक्सिओम स्पेस के साथ मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बहुत ही खास अंडरगारमेंट डिजाइन किया है।

इसके नए लिक्विड कूलिंग एंड वेंटिलेशन गारमेंट में खास ट्यूब लगी हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में घूमते समय ठंडा और आरामदायक बनाए रखती हैं। यह प्राडा के स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ते प्रयासों का हिस्सा है।

गाैरतलब है कि 2024 में प्राडा ने नासा के आर्टेमिस मिशनों के लिए अपने स्पेससूट का अनावरण भी किया था।