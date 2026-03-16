सार्वजनिक जगह से रोबोट को पकड़कर ले गई पुलिस

सार्वजनिक जगह से रोबोट को पकड़कर ले गई पुलिस, लगा यह गंभीर आरोप

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:19 pm Mar 16, 202601:19 pm

क्या है खबर?

चीन और भारत समेत दुनिया के कई देशों में रोबोट का इस्तेमाल बढ़ रहा है और ये मशीनें कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इसी बीच चीन के मकाऊ से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक ह्यूमनॉइड रोबोट को सार्वजनिक जगह से पकड़कर पुलिस को अपने साथ ले जाना पड़ा। यह घटना तब हुई जब देर शाम टहल रही एक 70 साल की महिला रोबोट को अपने पास खड़ा देखकर घबरा गई और जोर-जोर से चिल्लाने लगी।