पोको ने 28 घंटे के बैकअप के साथ लॉन्च किया M8 पावर

M8 पावर में पीछे की तरफ मजबूत प्लास्टिक बॉडी दी गई है, जिस पर एक खास तरह का कैमरा बार भी मौजूद है। सामने की ओर 6.9-इंच की बड़ी FHD+ एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो 120 हर्ट्ज के स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ आती है।

इसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की सुरक्षा भी मिली है। इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 चिप लगा है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी दमदार है।

यह हाइपरओएस 3 पर चलता है, जो एंड्रॉयड 16 पर आधारित है। कंपनी ने इसमें 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है, जिससे यह फोन लंबे समय तक आपका साथ देगा।