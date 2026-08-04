पोको ने 28 घंटे के बैकअप के साथ लॉन्च किया M8 पावर
पोको ने भारत में अपना नया M8 पावर लॉन्च कर दिया है। यह फोन खासकर उन लोगों के लिए है, जिन्हें बार-बार फोन चार्ज करने की दिक्कत पसंद नहीं है।
इसमें 8,000mAh की दमदार बैटरी मिलती है, जो एक बार चार्ज करने पर आपको 28 घंटे तक लगातार वीडियो देखने का मौका देगी।
इसके साथ ही इसमें 45-वॉट की तेज फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। यह फोन 7 अगस्त से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए तैयार है। इसे आप 24,999 रुपये (6GB/128GB) और 27,999 रुपये (8GB/128GB) की कीमत में खरीद सकते हैं।
M8 पावर में मिलती है खास डिस्प्ले
M8 पावर में पीछे की तरफ मजबूत प्लास्टिक बॉडी दी गई है, जिस पर एक खास तरह का कैमरा बार भी मौजूद है। सामने की ओर 6.9-इंच की बड़ी FHD+ एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो 120 हर्ट्ज के स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ आती है।
इसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की सुरक्षा भी मिली है। इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 चिप लगा है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी दमदार है।
यह हाइपरओएस 3 पर चलता है, जो एंड्रॉयड 16 पर आधारित है। कंपनी ने इसमें 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है, जिससे यह फोन लंबे समय तक आपका साथ देगा।
मोबाइल में ऐसा है कैमरा सेटअप
तस्वीरों और वीडियो के लिए इसमें पीछे की तरफ 50MP का एक कैमरा दिया गया है, वहीं सामने की ओर 8MP का सेल्फी कैमरा है, जो आपकी बेहतरीन सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए पर्याप्त है।