पॉकेट FM का शेरपा AI कहानियां बनाने में कर रहा मदद
टेक्नोलॉजी
पॉकेट FM ने हाल ही में शेरपा नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)I असिस्टेंट शुरू किया है। इसे लंबी फिक्शन सीरीज लिखने और मैनेज करने वाले लेखकों की मदद के लिए तैयार किया गया है।
यह AI असिस्टेंट स्मार्ट एजेंट्स के जरिए किरदारों और कहानियों की कड़ियों पर नजर रखता है। इससे कहानियों में एकरूपता बनी रहती है और लेखक अपनी रचनात्मकता पर पूरा ध्यान दे पाते हैं।
कंटेंट का उत्पादन 75 गुना बढ़ा
इसके चलते हर साल 25 लाख घंटे से ज्यादा नई ऑडियो कहानियां तैयार हो रही हैं और सुपरहिट सीरीज की संख्या में भी बड़ी उछाल आई है।
सह संस्थापक प्रतीक दीक्षित बताते हैं कि यह टूल रचनाकारों के मौलिक विचारों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।
दूसरी तरफ, लेखक अजीत कुमार इस बात की सराहना करते हैं कि इसकी मदद से वे रचनात्मक अवरोधों से बाहर निकल पाते हैं, वो भी बिना कहानी के लेखन पर इसका नियंत्रण हुए।