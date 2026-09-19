पॉकेट FM का शेरपा AI कहानियां बनाने में कर रहा मदद

इसके चलते हर साल 25 लाख घंटे से ज्यादा नई ऑडियो कहानियां तैयार हो रही हैं और सुपरहिट सीरीज की संख्या में भी बड़ी उछाल आई है।

सह संस्थापक प्रतीक दीक्षित बताते हैं कि यह टूल रचनाकारों के मौलिक विचारों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।

दूसरी तरफ, लेखक अजीत कुमार इस बात की सराहना करते हैं कि इसकी मदद से वे रचनात्मक अवरोधों से बाहर निकल पाते हैं, वो भी बिना कहानी के लेखन पर इसका नियंत्रण हुए।