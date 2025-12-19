LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / भारत में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट हैं एक्स पर सबसे ज्यादा किए गए लाइक
भारत में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट हैं एक्स पर सबसे ज्यादा किए गए लाइक
लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 19, 2025
01:35 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के कुछ सबसे चर्चित नेताओं में से हैं, जो सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय और लोकप्रिय हैं। एक्स ने हाल ही में एक नया फीचर शुरू किया है, जो किसी देश में पिछले महीने सबसे ज्यादा लाइक हुए पोस्ट दिखाता है। भारत के आंकड़ों में इस फीचर ने दिलचस्प तस्वीर पेश की है, जिससे पता चला है कि भारत में एक्स पर सबसे ज्यादा लाइक किया गया पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी का है।

टॉप लाइक्ड

टॉप लाइक्ड पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का दबदबा

इस फीचर के अनुसार, भारत में पिछले 30 दिनों में टॉप 10 सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट में से 8 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि उनकी पोस्ट लोगों तक तेजी से पहुंचती हैं और बड़े स्तर पर प्रतिक्रिया पाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में किसी अन्य राजनीतिक नेता का ट्वीट शामिल नहीं है, जो प्रधानमंत्री की डिजिटल पहुंच को रेखांकित करता है।

 संकेत 

नया फीचर क्या संकेत देता है? 

सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी केवल पोस्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग उनकी बातों से जुड़ाव महसूस करते हैं। ज्यादा लाइक्स यह संकेत देते हैं कि उनके संदेश व्यापक वर्ग तक पहुंच रहे हैं। एक्स का यह नया फीचर यूजर्स को यह समझने में मदद करता है कि देश में किस तरह की आवाजें और चेहरे सबसे ज्यादा असर छोड़ रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यह है सबसे ज्यादा लाइक किया गया पोस्ट

