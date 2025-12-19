भारत में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट हैं एक्स पर सबसे ज्यादा किए गए लाइक

टॉप लाइक्ड

टॉप लाइक्ड पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का दबदबा

इस फीचर के अनुसार, भारत में पिछले 30 दिनों में टॉप 10 सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट में से 8 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि उनकी पोस्ट लोगों तक तेजी से पहुंचती हैं और बड़े स्तर पर प्रतिक्रिया पाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में किसी अन्य राजनीतिक नेता का ट्वीट शामिल नहीं है, जो प्रधानमंत्री की डिजिटल पहुंच को रेखांकित करता है।