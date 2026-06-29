वैज्ञानिकों ने पौधों से बनाया खास पेंट, जो दीवारों को रखता है 9 डिग्री तक ठंडा

सूरज की 97 फीसदी रोशनी करता है वापस

इस पेंट की ऊपरी परत बिना गर्मी सोखे मनचाहा रंग देती है, वहीं इसकी निचली, छिद्रपूर्ण परत सूरज की 97 फीसदी रोशनी को वापस भेज देती है और बची हुई गर्मी को इंफ्रारेड एनर्जी के रूप में बाहर निकाल देती है।

हांगकांग में किए गए परीक्षणों से पता चला कि यह पेंट गर्म और उमस भरे मौसम में आम रंगीन पेंटों से कहीं ज्यादा असरदार है। मुंबई या मियामी जैसे शहर, जहां लोग भीषण गर्मी से जूझते हैं, वहां इस पेंट से इमारतों को ठंडा रखा जा सकता है।

इससे एयर कंडीशनर का इस्तेमाल भी काफी कम हो सकेगा। शहरी गर्मी को कम करने और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने की दिशा में यह एक समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है।