वैज्ञानिकों ने पौधों से बनाया खास पेंट, जो दीवारों को रखता है 9 डिग्री तक ठंडा
वैज्ञानिकों ने एक नया पेंट (कोटिंग) बनाया है, जो चीजों को ठंडा रखने का काम करता है। नेचर एनर्जी जर्नल में छपे एक ताजा अध्ययन के मुताबिक, एथिल सेलुलोज से बनी एक नई कोटिंग धूप में किसी भी सतह का तापमान 9 डिग्री तक घटा सकती है।
खास बात यह है कि यह सिर्फ सफेद रंग में ही नहीं, बल्कि गहरे रंग में भी उतना ही असर दिखाती है। इस पेंट को पौधों से बनाना भी काफी आसान है। इसमें 2 खास परतें हैं, जो स्टाइल से कोई समझौता किए बिना चीजों को ठंडा रखती हैं।
सूरज की 97 फीसदी रोशनी करता है वापस
इस पेंट की ऊपरी परत बिना गर्मी सोखे मनचाहा रंग देती है, वहीं इसकी निचली, छिद्रपूर्ण परत सूरज की 97 फीसदी रोशनी को वापस भेज देती है और बची हुई गर्मी को इंफ्रारेड एनर्जी के रूप में बाहर निकाल देती है।
हांगकांग में किए गए परीक्षणों से पता चला कि यह पेंट गर्म और उमस भरे मौसम में आम रंगीन पेंटों से कहीं ज्यादा असरदार है। मुंबई या मियामी जैसे शहर, जहां लोग भीषण गर्मी से जूझते हैं, वहां इस पेंट से इमारतों को ठंडा रखा जा सकता है।
इससे एयर कंडीशनर का इस्तेमाल भी काफी कम हो सकेगा। शहरी गर्मी को कम करने और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने की दिशा में यह एक समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है।