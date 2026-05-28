फिजिक्सवाला रिकॉर्डेड क्लासेज की बजाय AI ट्यूटर्स पर लगा रही दांव 

ऐप हर दिन 35 लाख छात्र कर रहे पढ़ाई

फिजिक्सवाला के ऐप से हर दिन 35 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं। इससे हर साल अरबों डाटा पॉइंट्स बनते हैं। उनका AI छात्रों के 90 फीसदी से ज्यादा सवालों के जवाब देता है और 2 अरब से ज्यादा आंसर शीट्स भी जांचता है।

AI गुरु और आस्क AI जैसे टूल भारतीय छात्रों की सीखने की आदतों, परीक्षा की तैयारी के तरीकों और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं।

फिजिक्सवाला ने राज्य बोर्ड की श्रेणियों में भी अपना विस्तार किया है। दक्षिण भारत में कंपनी ने अपना कामकाज लगभग दोगुना कर लिया है और अभी यह 353 ऑफलाइन सेंटर चला रही है। इनमें से 60 फीसदी सेंटर मुनाफा कमा रहे हैं।