फीचर फोन वालों के लिए फोनपे ने लॉन्च किया UPI 123पे

UPI 123पे SMS पर काम करता है। इस सुविधा से आप मोबाइल नंबर या UPI ID का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर, आपके फोन में कैमरा है तो QR कोड स्कैन करके दुकानों पर भी पेमेंट कर सकते हैं। आप अपना बैलेंस भी चेक कर पाएंगे।

यह सब प्रीइंस्टॉल्ड फोनपे ऐप के जरिए होगा। इसे सेट करना भी आसान है। आपको अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कार्ड की जानकारी देकर लिंक करना होगा और एक UPI पिन बनाना होगा।

अगर, कोई दिक्कत आती है तो अंग्रेजी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में वॉयस हेल्पलाइन भी मौजूद है। जल्द ही इसमें बिल भुगतान और मोबाइल रिचार्ज जैसी और सुविधाएं भी जुड़ेंगी।