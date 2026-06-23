फाइजर की फेफड़ों के कैंसर की दवा ट्रायल में हुई नाकाम

परिणाम का शेयर पर पड़ा असर

यह दवा फाइजर की सीजेन को खरीदने की 43 अरब डॉलर (करीब 4,000 अरब रुपये) के बड़े सौदे का हिस्सा थी, जिसका लक्ष्य कैंसर रिसर्च के क्षेत्र में कंपनी को मजबूत करना था।

ट्रायल के नतीजे सामने आने के बाद फाइजर के शेयरों की कीमत में थोड़ी गिरावट भी देखी गई। हालांकि, कंपनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है।

वह इस दवा का मर्क की 'कीट्रुडा' के साथ मिलकर नए कैंसर मरीजों पर पहले से ही टेस्ट कर रही है। कंपनी के मुख्य कैंसर अधिकारी जेफ लेगोस ने कहा कि यह झटका उनकी रिसर्च यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव है। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआती अध्ययन से संकेत मिलता है कि यह दवा तब ज्यादा प्रभावी हो सकती है, जब इसे बीमारी के शुरुआती दौर में इस्तेमाल किया जाए या दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर दिया जाए।