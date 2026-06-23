नितीश रेड्डी आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से हुए बाहर, इंग्लैंड दौरे पर भी संकट

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पांड्या का विकल्प माने जा रहे थे रेड्डी

रेड्डी की चोट ऐसे समय आई है जब टीम हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर सतर्क है। पांड्या भी क्वाड्रिसेप्स की समस्या से जूझ रहे हैं। वह फिलहाल वनडे में पूरे 10 ओवर फेंकने की स्थिति में नहीं हैं। यही वजह थी कि टीम प्रबंधन रेड्डी को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में देख रहा था जो बल्लेबाजी के साथ तेज गेंदबाजी में भी योगदान दे सके। हालांकि, अब दोनों प्रमुख ऑलराउंडरों की फिटनेस चिंता का विषय बन गई है।