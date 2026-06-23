तेलंगाना के नालगोंडा में एक परिवार के 4 लोगों का शव मिला

तेलंगाना: नालगोंडा में घर में कई दिन से बंद पति-पत्नी और 2 बच्चों का शव मिला

लेखन गजेंद्र 11:12 am Jun 23, 202611:12 am

क्या है खबर?

तेलंगाना के नालगोंडा जिले में एक घर के अंदर परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। इनमें पति-पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। घटना की जानकारी लोगों को तब हुई, जब सोमवार को आसपास के लोगों को घर से भीषण दुर्गंध आने लगी। पड़ोसियों ने नालगोंडा वन टाउन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर 4 लोगों के शव बुरी अवस्था में पड़े थे। शव में कीड़े लग चुके थे।