'लॉकअप 2' में कंगना रनौत को न लेने पर एकता कपूर ने तोड़ी चुप्पी

'लॉकअप 2' में कंगना रनौत क्यों नहीं? एकता कपूर बोलीं- दर्शकों का नजरिया बदल गया

लेखन ज्योति सिंह 11:07 am Jun 23, 202611:07 am

क्या है खबर?

एकता कपूर इन दिनों रियलिटी शो 'लॉकअप' के दूसरे सीजन को लेकर चर्चा में हैं। जहां फैंस लंबे समय से शो का इंतजार कर रहे थे, वहीं उन्हें उम्मीद थी कि जेलर के रूप में कंगना रनौत फिर लौटेंगी। दरअसल, 2022 में आए शो के पहले सीजन की मेजबानी कंगना ने ही की थी। अब दूसरे सीजन में उनकी वापसी न होने से फैंस के मन में कई सवाल थे, जिनका जवाब आखिरकार एकता ने दिया है।