ब्लैक होल-सुपरनोवा के राज खोलने वाला टेलीस्कोप धरती पर लौटेगा

2004 में लॉन्च की गई स्विफ्ट ने वैज्ञानिकों को गामा-रे बर्स्ट और सुपरनोवा जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं को तुरंत पकड़ने और उनका अध्ययन करने में मदद की।

इसकी तुरंत सूचनाओं की वजह से ब्लैक होल और फटते हुए सितारों के बारे में कई बड़ी खोजें हुईं। भले ही अब इसका वैज्ञानिक काम खत्म हो गया है, लेकिन इसका जमा किया हुआ सारा डाटा आने वाले कई सालों तक अंतरिक्ष से जुड़े नए शोध के लिए काम आता रहेगा।