पेटीएम ने लॉन्च किया नया AI टूल, जानिए क्या करेगा काम

यह टूल पेटीएम द्वारा पिछले करीब 2 सालों से विकसित किए जा रहे एक वित्तीय AI मॉडल पर आधारित है। इसे तैयार करने में वास्तविक लेन-देन के डाटा और यूजर के व्यवहार का इस्तेमाल किया गया है।

यह सिस्टम धोखाधड़ी का पता लगा सकता है, ग्राहक की क्रेडिट योग्यता की जांच कर सकता है और किसी भी दावे की विश्वसनीयता का अनुमान लगा सकता है। Pi अभी कुछ ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और जल्द ही इसे और जगहों पर भी लागू किया जाएगा।