कुंग फू का प्रदर्शन करना रोबोट को पड़ा भारी, पैर का एक हिस्सा टूटा

कुंग फू का प्रदर्शन करना रोबोट को पड़ा भारी, पैर का एक हिस्सा टूटा
टेक्नोलॉजी
हांगझोऊ में हुई वर्ल्ड फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कॉन्फ्रेंस में यूनिट्री H2-X नाम के एक ह्यूमनॉइड रोबोट (कुंग फू लीजेंड गार्जियन) ने कुंग फू साइड फ्लिप दिखाने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ गया।
बीच हवा में ही रोबोट का संतुलन बिगड़ गया और उसके निचले पैर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। इस घटना से यह साफ हो गया कि रोबोट्स से असली जिंदगी के स्टंट कराना कितना मुश्किल है।
फिजिकल AI की सीमा हुई उजागर
H2-X ने पहले भी अपने मार्शल आर्ट्स मूव्स से लोगों को हैरान किया था। इससे संकेत मिले थे कि इसे सुरक्षा या बचाव कार्यों में इस्तेमाल करने की बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन इस दुर्घटना ने दिखा दिया कि मुश्किल छलांग और लैंडिंग करना फिजिकल AI के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है।
यह घटना याद दिलाती है कि असली दुनिया में भेजने से पहले शानदार रोबोट्स की भी खूब जांच होनी चाहिए।