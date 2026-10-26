कुंग फू का प्रदर्शन करना रोबोट को पड़ा भारी, पैर का एक हिस्सा टूटा

H2-X ने पहले भी अपने मार्शल आर्ट्स मूव्स से लोगों को हैरान किया था। इससे संकेत मिले थे कि इसे सुरक्षा या बचाव कार्यों में इस्तेमाल करने की बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन इस दुर्घटना ने दिखा दिया कि मुश्किल छलांग और लैंडिंग करना फिजिकल AI के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

यह घटना याद दिलाती है कि असली दुनिया में भेजने से पहले शानदार रोबोट्स की भी खूब जांच होनी चाहिए।