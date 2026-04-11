एक्स पर कम्युनिटी नोट्स सुविधा को बंद करने की मांग उठाई गई है

संसदीय समिति ने की एक्स पर कम्युनिटी नोट्स बंद करने की वकालत, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने एक्स पर प्रसारित होने वाले कम्युनिटी नोट्स को बंद करने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को इस संबंध में सर्वसम्मति से राय व्यक्त कर दी है। इसमें प्लेटफॉर्म को सामुदायिक नोट्स बंद करने का निर्देश देने या प्रकाशक टैक्स लगाने पर विचार करने की मांग की है।