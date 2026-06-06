पैलांटिर के CEO ने AI के अत्यधिक प्रयोग को पोर्न की लत जैसा बताया

AI का इन क्षेत्रों में नहीं है असरदार उपयोग

कार्प ने समझाया कि पैलांटिर का 'डेमास्टिबेटरी' दृष्टिकोण सिर्फ AI के इस्तेमाल पर जोर नहीं देता, बल्कि उसे सही और असरदार तरीके से उपयोग करने पर ध्यान देता है।

उन्होंने बताया कि AI भले ही रिपोर्ट बनाने जैसे सामान्य कार्यों में फायदेमंद हो, लेकिन लॉजिस्टिक्स या मैन्युफैक्चरिंग जैसी बड़ी और जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए अब भी समझदार इंसानी फैसलों की ही जरूरत होती है।

दूसरे टेक दिग्गज भी इस बात से चिंतित हैं। 'टोकेनमॅक्सिंग' अक्सर बिना कोई खास फायदा दिए लागत बढ़ा देते हैं। इसका सीधा-सा मतलब है कि तकनीक का इस्तेमाल समझदारी से किया जाना चाहिए, सिर्फ अधिक प्रयोग करने से काम नहीं चलेगा।