पैलांटिर के CEO ने AI के अत्यधिक प्रयोग को पोर्न की लत जैसा बताया
पैलांटिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलेक्स कार्प ने हाल ही में कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बहुत ज्यादा इस्तेमाल पर चेताते हुए इसकी तुलना उन्होंने पोर्न की लत से की है।
AIP कॉन 10 इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ AI का ज्यादा उपयोग करते रहने से हमेशा बेहतर नतीजे नहीं मिलते। उन्होंने आगाह किया कि हर नए AI टूल के पीछे आंख मूंदकर भागना समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो सकता है।
AI का इन क्षेत्रों में नहीं है असरदार उपयोग
कार्प ने समझाया कि पैलांटिर का 'डेमास्टिबेटरी' दृष्टिकोण सिर्फ AI के इस्तेमाल पर जोर नहीं देता, बल्कि उसे सही और असरदार तरीके से उपयोग करने पर ध्यान देता है।
उन्होंने बताया कि AI भले ही रिपोर्ट बनाने जैसे सामान्य कार्यों में फायदेमंद हो, लेकिन लॉजिस्टिक्स या मैन्युफैक्चरिंग जैसी बड़ी और जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए अब भी समझदार इंसानी फैसलों की ही जरूरत होती है।
दूसरे टेक दिग्गज भी इस बात से चिंतित हैं। 'टोकेनमॅक्सिंग' अक्सर बिना कोई खास फायदा दिए लागत बढ़ा देते हैं। इसका सीधा-सा मतलब है कि तकनीक का इस्तेमाल समझदारी से किया जाना चाहिए, सिर्फ अधिक प्रयोग करने से काम नहीं चलेगा।