ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुर्लभ इतिहास को बना रही डिजिटल, OpenAI से मिलाया हाथ

यह प्रोजेक्ट ऑक्सफोर्ड की 'नेक्स्टजेन AI' पहल का हिस्सा है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड अकेला ऐसा संस्थान है, जो इसमें शामिल है।

इतिहास को सहेजने और डिजिटल तौर पर उसे लोगों तक पहुंचाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है, बावजूद इसके कुछ कर्मचारियों को इसकी प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले असर और इतने बड़े डाटा को प्रोसेस करने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता है। इन चिंताओं के बीच ऑक्सफोर्ड का कहना है कि वह अपने संग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही, वह इन्हें नए-नए तरीकों से लोगों के लिए खोल भी रहा है।