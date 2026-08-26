व्हाट्सऐप ने अकाउंट की सुरक्षा के लिए किए ये बदलाव

व्हाट्सऐप ने अब एक अरब से ज्यादा लोगों के लिए अपने अकाउंट में लॉग-इन करना आसान और सुरक्षित बना दिया है। अब आपको पिन या वन-टाइम कोड याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसकी जगह आप अपनी उंगली के निशान, फेस ID या फोन के स्क्रीन लॉक का इस्तेमाल कर साइन-इन कर सकते हैं। ये पासकीज एंड्रॉयड और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती हैं और आप चाहें तो अलग-अलग डिवाइस के लिए एक से ज्यादा पासकी भी बना सकते हैं।