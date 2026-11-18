ऐपल की कई सेवाओं में आउटेज

ऐपल की कई सेवाओं में आउटेज, आईक्लाउड से ऐपल पे तक यूजर्स को हुई परेशानी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:13 am Nov 18, 202609:13 am

क्या है खबर?

दुनियाभर में ऐपल यूजर्स को मंगलवार देर रात को कंपनी की कई सेवाओं में आउटेज का सामना करना पड़ा है। इससे आईक्लाउड, ऐपल पे, ऐपल म्यूजिक और ऐप स्टोर जैसी सेवाएं प्रभावित हुईं। इस आउटेज से बड़ी संख्या में यूजर्स अपने अकाउंट एक्सेस नहीं कर सके और कई जरूरी सुविधाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी हुई। आउटेज की शिकायतें बढ़ने के बाद कंपनी ने प्रभावित सेवाओं को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की और कई सिस्टम सामान्य हो गए हैं।