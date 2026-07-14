OSFI ने AI टूल्स के खतरों को लेकर कनाडाई बैंकों को दी बड़ी चेतावनी
इस साल की शुरुआत में कनाडा के बैंकिंग नियामक ने बैंकों और बीमा कंपनियों को चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम अब सुरक्षा से जुड़ी कमियों को ढूंढने में पहले से कहीं ज्यादा कुशल होते जा रहे हैं और यह काम पहले से कहीं अधिक तेजी से हो रहा है।
इन नए साइबर जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (OSFI) ने सभी तकनीकी और सुरक्षा टीमों से पूरी तरह सतर्क और तैयार रहने को कहा है।
बैंक AI साइबर सुरक्षा में बढ़ा रहे निवेश
OSFI ने अपने संदेश में जोखिम प्रबंधन को और मजबूत करने के तरीके सुझाए हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्लाउड मिथोस जैसे AI टूल्स अब आ गए हैं, जो पुराने सिस्टम में घुसने में काफी माहिर माने जाते हैं। RBC, TD और BMO जैसे बड़े कनाडाई बैंक पहले से ही AI-आधारित साइबर सुरक्षा में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। RBC के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) ब्रूस रॉस ने बताया कि पूरा उद्योग अपने खुद के AI बचाव तंत्र तैयार करके इस चुनौती से निपट रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा।
OSFI सभी वित्तीय संस्थानों से आग्रह कर रहा है कि वे अपने नियमों और प्रशासन को और सुदृढ़ करें क्योंकि ये खतरे लगातार विकसित हो रहे हैं।