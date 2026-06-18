AI की मदद से आसान हुआ डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करना, जानिए कैसे

टिप 4

दक्षता के लिए एक आसान वर्कफ्लो अपनाएं

AI आधारित आसान वर्कफ्लो में नई फाइलों को पहले एक इनबॉक्स फोल्डर में रखा जाता है। इसके बाद AI खुद दस्तावेज का प्रकार पहचानकर उन्हें टैक्स, मेडिकल रिकॉर्ड या दूसरी कैटेगरी में भेज देता है। धीरे-धीरे पूरा डेटा व्यवस्थित हो जाता है और जरूरी दस्तावेज ढूंढना आसान हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यूजर्स को फाइल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वे उसके विषय के आधार पर भी उसे खोज सकते हैं।