AI की मदद से आसान हुआ डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करना, जानिए कैसे
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अब निजी और जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित करना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। नई तकनीक फाइलों को सिर्फ स्टोर नहीं करती, बल्कि उनके अंदर मौजूद जानकारी को समझकर उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित भी करती है। बिल, रसीद, कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे जरूरी रिकॉर्ड को संभालने के लिए अब लोगों को एक-एक फाइल खुद अलग रखने की जरूरत नहीं पड़ती है।
टिप 1
AI टूल्स से फाइलों को अपने आप जमाना
AI आधारित फाइल ऑर्गेनाइजर दस्तावेजों को स्कैन करके उनकी सामग्री को समझ सकते हैं। इसके बाद वे फाइलों को अपने आप नया नाम देते हैं या उन्हें सही फोल्डर में पहुंचा देते हैं। ये टूल PDF, वर्ड फाइल, स्प्रेडशीट और तस्वीरों जैसी कई तरह की फाइलों को संभाल सकते हैं। इतना ही नहीं, यूजर अपनी फाइलों से सीधे सवाल पूछ सकते हैं और दस्तावेजों की अहम जानकारी या सारांश भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।
टिप 2
कई स्टोरेज प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करें
आज के AI टूल गूगल ड्राइव, ड्रापबॉक्स, वनड्राइव और लोकल स्टोरेज जैसे कई प्लेटफॉर्म पर एक साथ काम कर सकते हैं। ये केवल फाइल के नाम के आधार पर नहीं, बल्कि उसके अंदर लिखी जानकारी को समझकर फोल्डर तैयार करते हैं। इससे अलग-अलग जगहों पर सेव दस्तावेज भी व्यवस्थित बने रहते हैं। इस सुविधा की वजह से यूजर्स को जरूरी फाइलें ढूंढने में कम समय लगता है और सभी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध रहते हैं।
टिप 3
बेहतर कंट्रोल के लिए रूल-आधारित टूल्स
कुछ AI टूल ऐसे भी हैं, जो यूजर्स को अपने हिसाब से नियम बनाने की सुविधा देते हैं। इनकी मदद से यह तय किया जा सकता है कि कौन-सी फाइल किस फोल्डर में जाएगी या किस तरह वर्गीकृत होगी। AI की विशेषता यह भी है कि वह मुश्किल और बड़े दस्तावेजों को भी सटीक तरीके से पहचानकर अलग-अलग श्रेणियों में बांट सकता है। यह दस्तावेजों का सारांश तैयार करके जानकारी समझने को और आसान बनाता है।
टिप 4
दक्षता के लिए एक आसान वर्कफ्लो अपनाएं
AI आधारित आसान वर्कफ्लो में नई फाइलों को पहले एक इनबॉक्स फोल्डर में रखा जाता है। इसके बाद AI खुद दस्तावेज का प्रकार पहचानकर उन्हें टैक्स, मेडिकल रिकॉर्ड या दूसरी कैटेगरी में भेज देता है। धीरे-धीरे पूरा डेटा व्यवस्थित हो जाता है और जरूरी दस्तावेज ढूंढना आसान हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यूजर्स को फाइल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वे उसके विषय के आधार पर भी उसे खोज सकते हैं।