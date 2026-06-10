ईमेल का लगा है ढेर? इन फिल्टर ट्रिक्स से मिनटों में व्यवस्थित करें इनबॉक्स
क्या है खबर?
ईमेल का बढ़ता इस्तेमाल लोगों के इनबॉक्स को तेजी से भर देता है, जिससे जरूरी मैसेज ढूंढना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ईमेल फिल्टर एक उपयोगी तरीका बनकर सामने आया है। इसकी मदद से आने वाले मैसेज अपने-आप अलग-अलग फोल्डर में पहुंच जाते हैं। इससे इनबॉक्स व्यवस्थित रहता है और ईमेल संभालने में कम समय लगता है। सही फिल्टर सेट करने से कामकाज तेज और आसान बन सकता है।
टिप 1
जरूरी ईमेल को दें सबसे ज्यादा प्राथमिकता
सबसे पहले जरूरी ईमेल के लिए अलग फिल्टर बनाया जाए। भेजने वाले के नाम, ईमेल पते या विषय के आधार पर नियम तय किए जा सकते हैं। इसके बाद ऐसे मैसेज अपने-आप खास फोल्डर में चले जाते हैं या महत्वपूर्ण के रूप में चिह्नित हो जाते हैं। इससे जरूरी जानकारी तुरंत दिखाई देती है और उपयोगकर्ता को महत्वपूर्ण संदेश खोजने में समय नहीं लगाना पड़ता। यह तरीका पेशेवर कामकाज में काफी मददगार माना जाता है।
टिप 2
न्यूजलेटर और ऑफर वाले ईमेल अलग रखें
कई लोगों के इनबॉक्स में न्यूजलेटर, ऑफर और प्रचार से जुड़े ईमेल बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे मैसेज अक्सर जरूरी ईमेल के बीच जगह घेर लेते हैं। ईमेल फिल्टर की मदद से इन्हें अलग फोल्डर में भेजा जा सकता है। इसके लिए कुछ खास शब्दों या भेजने वाले के आधार पर नियम बनाए जाते हैं। इससे मुख्य इनबॉक्स साफ रहता है और उपयोगकर्ता पहले महत्वपूर्ण संदेशों पर ध्यान दे सकता है।
टिप 3
स्पैम ईमेल से मिलेगी राहत
स्पैम ईमेल इनबॉक्स को अव्यवस्थित बनाने की बड़ी वजह होते हैं। अधिकांश ईमेल सेवाएं ऐसे मैसेजेस को पहचानने और अलग करने के लिए स्पैम फिल्टर की सुविधा देती हैं। यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार इन सेटिंग्स में बदलाव भी कर सकते हैं। इसके बाद संदिग्ध या अनचाहे मैसेज सीधे जंक फोल्डर में पहुंच जाते हैं। इससे मुख्य इनबॉक्स साफ रहता है और जरूरी मैसेजेस को पढ़ना अधिक आसान हो जाता है।
टिप 4
प्रोजेक्ट और संपर्क के हिसाब से करें वर्गीकरण
जो लोग एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, उनके लिए ईमेल को अलग-अलग श्रेणियों में बांटना फायदेमंद हो सकता है। ईमेल फिल्टर की मदद से किसी खास प्रोजेक्ट या संपर्क समूह से जुड़े मैसेज एक ही फोल्डर में पहुंच सकते हैं। इससे जानकारी ढूंढने में आसानी होती है और समय की बचत होती है। जरूरत पड़ने पर पुराने मैसेज भी जल्दी मिल जाते हैं, जिससे कामकाज अधिक व्यवस्थित बना रहता है।
टिप 5
कलर कोडिंग से पहचान होगी आसान
ईमेल प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए कलर कोडिंग का उपयोग किया जा सकता है। अलग-अलग प्रकार के ईमेल को अलग रंग देने से उन्हें पहचानना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, काम से जुड़े मैसेज और निजी ईमेल को अलग रंग दिए जा सकते हैं। इससे भरे हुए इनबॉक्स में भी जरूरी मैसेज तुरंत नजर आ जाते हैं। यह तरीका न केवल ईमेल को व्यवस्थित बनाता है, बल्कि पूरे इनबॉक्स को देखने में साफ रखता है।