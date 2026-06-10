ईमेल का लगा है ढेर? इन फिल्टर ट्रिक्स से मिनटों में व्यवस्थित करें इनबॉक्स

टिप 5

कलर कोडिंग से पहचान होगी आसान

ईमेल प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए कलर कोडिंग का उपयोग किया जा सकता है। अलग-अलग प्रकार के ईमेल को अलग रंग देने से उन्हें पहचानना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, काम से जुड़े मैसेज और निजी ईमेल को अलग रंग दिए जा सकते हैं। इससे भरे हुए इनबॉक्स में भी जरूरी मैसेज तुरंत नजर आ जाते हैं। यह तरीका न केवल ईमेल को व्यवस्थित बनाता है, बल्कि पूरे इनबॉक्स को देखने में साफ रखता है।