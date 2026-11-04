ओरेकल ने टेनसेंट के साथ 7 अरब डॉलर की चिप डील रद्द की

अमेरिकी दबाव में ओरेकल ने टेनसेंट के साथ 7 अरब डॉलर की चिप डील की रद्द

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:35 pm Nov 04, 202601:35 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की कंपनी ओरेकल ने चीन की टेक कंपनी टेनसेंट के साथ 7 अरब डॉलर (लगभग 660 अरब रुपये) का चिप लीजिंग समझौता रद्द कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला ट्रंप प्रशासन के दबाव के बाद लिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने इस समझौते को लेकर ओरेकल के सामने अपनी चिंताएं रखी थीं। हालांकि, इस मामले पर अभी तक संबंधित कंपनियों या अमेरिकी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।