ओप्पो का अपडेटेड ओपरेटिंग सिस्टम 13 अक्टूबर को होगा लॉन्च

ओप्पो 13 अक्टूबर को अपना नया कलरOS 17 ला रहा है। यह एंड्रॉयड 17 पर आधारित होगा और कंपनी का कहना है कि यह एक बेहद स्मूथ और तेज अनुभव देगा।

इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर 'माइंड सजेस्ट' भी मिलेगा। यह टूल यूजर की जरूरत को पहले से ही पहचान लेगा, इससे पहले कि यूजर खुद कुछ मांगे।

कंपनी की फाइंड X10 सीरीज 21 अक्टूबर को स्पेन के मल्लोर्का में पेश की जाएगी।