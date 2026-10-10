ओप्पो का अपडेटेड ओपरेटिंग सिस्टम 13 अक्टूबर को होगा लॉन्च
टेक्नोलॉजी
ओप्पो 13 अक्टूबर को अपना नया कलरOS 17 ला रहा है। यह एंड्रॉयड 17 पर आधारित होगा और कंपनी का कहना है कि यह एक बेहद स्मूथ और तेज अनुभव देगा।
इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर 'माइंड सजेस्ट' भी मिलेगा। यह टूल यूजर की जरूरत को पहले से ही पहचान लेगा, इससे पहले कि यूजर खुद कुछ मांगे।
कंपनी की फाइंड X10 सीरीज 21 अक्टूबर को स्पेन के मल्लोर्का में पेश की जाएगी।
एन्को X4 और पैड मिनी का किया खुलासा
ओप्पो ने भारत में एन्को X4 ईयरबड्स और एक छोटे पैड मिनी टैबलेट को भी पेश करने की जानकारी दी है। ईयरबड्स को ऑडियो ब्रांड डायनोऑडियो के साथ मिलकर बनाया गया है।
ये दोनों गैजेट चीन में पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन अब आखिरकार भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाने को तैयार हैं।