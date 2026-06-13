ओप्पो ला रही 7.6-इंच की इनर स्क्रीन वाला फोल्डेबल फोन, जानकारी हुई लीक टेक्नोलॉजी Jun 13, 2026

स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो एक बड़े फोल्डेबल फोन पर काम कर रही है, जो साल 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। लीक जानकारी के अनुसार, इस फोन में 7.6-इंच की बड़ी इनर स्क्रीन और 5.5-इंच की कवर डिस्प्ले मिल सकती है।

खबर है कि इन पैनल्स को सैमसंग डिस्प्ले और BOE जैसी कंपनियां बना सकती हैं। इसके अलावा, इसमें सीमलेस हिंज (बिना गैप वाला कब्ज़ा) होने की भी उम्मीद है, जिससे स्क्रीन पर पड़ने वाली परेशान करने वाली सिलवटें काफी कम हो जाएंगी।