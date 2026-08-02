OpenAI के एस्ट्रा ने सुलझाई दशकों पुरानी 10 जटिल गणितीय पहेलियां

एस्ट्रा ने स्फीयर पैकिंग, पॉल एर्डोस की मशहूर ग्राफ थ्योरी पहेलियां जैसे बड़े सवालों को हल करने के साथ किऔर कॉन्स की रिजिडिटी कंजक्चर को भी गलत साबित कर दिया।

OpenAI का कहना है कि इसके API का उपयोग करने पर कुल खर्चा लगभग 2,000 डॉलर (करीब 1.9 लाख रुपये) आया।

उन्होंने हर समाधान के पीछे की कहानी भी बताई है और एक लाख शोधकर्ताओं को ChatGPT का मुफ्त एक्सेस दे रहे हैं, ताकि वे अकादमिक दुनिया में और भी नई खोजें कर सकें। एस्ट्रा के सभी जवाबों की दुनियाभर के गणितज्ञ समीक्षा करेंगे।