सैम ऑल्टमैन ने डाटा सेंटर्स में पानी की खपत से जुड़ी चिंताओं को किया दूर

ऑल्टमैन ने समझाया कि पुराने डाटा सेंटर कूलिंग के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन नए डाटा सेंटर बहुत ज्यादा कुशल हैं। ये उतने ही पानी का इस्तेमाल करते हैं, जितना कोई सामान्य ऑफिस बिल्डिंग। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे दावे किसी भी जांच में खरे नहीं उतरते।

इन आश्वासनों के बावजूद, पूरे अमेरिका में लोग डाटा सेंटर्स का विरोध कर रहे हैं। वे केवल पानी ही नहीं, बल्कि शोर और प्रदूषण को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं।

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर अपनी राय रखी। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बावजूद आर्थिक विकास के लिए इन सेंटर्स को स्वीकार करने का आग्रह किया।