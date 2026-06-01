OpenAI अब ला रही AI रोबोट्स, टेस्ला ऑप्टिमस को मिलेगी सीधी टक्कर

विशेषज्ञों की जा रही भर्ती

कंपनी का पहला लक्ष्य ऐसे रोबोट्स बनाना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले कुशल श्रमिकों की मदद कर सकें। ऑल्टमैन का यह भी मानना है कि भविष्य में पर्सनल रोबोट्स आम लोगों के रोजमर्रा के काम निपटाने में सहायक होंगे।

यह पूरा प्रोजेक्ट आदित्य रमेश की देखरेख में सिमुलेशन रिसर्च में OpenAI की हाल ही में हुई तरक्की पर आधारित है। अब इन विचारों को धरातल पर उतारने के लिए टीम विशेषज्ञों की भर्ती कर रही है।