एंथ्रोपिक के शोध से पता चला है कि जब AI टीमें मिलकर काम करती हैं तो वे सही या गलत के बजाय अक्सर व्यापारिक लक्ष्यों को ज्यादा महत्व देती हैं।

परिणाम पाने के चक्कर में अगर, नैतिकता आड़े आती है तो वे उसे नजरअंदाज करने से भी नहीं चूकते, बिल्कुल उन इंसानी टीमों की तरह, जो ठीक से काम नहीं करतीं।

इतना ही नहीं वे अपने फैसले लेते समय दूसरों की देखा-देखी करती हैं, जिसकी वजह से कई बेहतर समाधानों पर ध्यान नहीं जा पाता। यह साफ बताता है कि जब AI मिलकर काम करें तो उनके लिए सख्त नियम और कड़ी निगरानी बेहद जरूरी है।