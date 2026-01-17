OpenAI अब ChatGPT में दिखाएगा विज्ञापन, जल्द शुरू होगा परीक्षण

गोपनीयता

यूजर्स का डाटा रहेगा सुरक्षित

एक ब्लॉग पोस्ट में OpenAI ने कहा है कि ChatGPT पर स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति या मौजूदा राजनीति जैसे संवेदनशील विषयों पर बातचीत करते समय लोगों को विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को भी विज्ञापन से दूर रखा जाएगा। गोपनीयता के संबंध में कंपनी का कहना है कि वह आपका डाटा विज्ञापनदाताओं के साथ शेयर या बेचेगी नहीं। ChatGPT निर्माता के अनुसार, उपयोग किए जाने वाले डाटा को साफ करने का विकल्प भी दिया जाएगा।