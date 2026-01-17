LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / OpenAI अब ChatGPT में दिखाएगा विज्ञापन, जल्द शुरू होगा परीक्षण
OpenAI अब ChatGPT में दिखाएगा विज्ञापन, जल्द शुरू होगा परीक्षण
OpenAI अब ChatGPT में विज्ञापन दिखाने का परीक्षण शुरू करेगी

OpenAI अब ChatGPT में दिखाएगा विज्ञापन, जल्द शुरू होगा परीक्षण

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 17, 2026
09:57 am
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI का ChatGPT जल्द ही उन उत्पादों के विज्ञापन दिखा सकता है, जिन्हें वह सोचता है कि आप खरीदना चाहेंगे। उसने घोषणा की है कि वह अमेरिकी यूजर्स के लिए अपने फ्री और गो सब्सक्रिप्शन वर्जन में इसका परीक्षण शुरू करेगी। यूजर्स को चैटबॉट के साथ बातचीत के दौरान नीचे प्रायोजित उत्पाद और सेवाएं नजर आएंगी। कंपनी ने कहा प्रायोजित विज्ञापन से ChatGPT द्वारा दिए गए उत्तरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गोपनीयता 

यूजर्स का डाटा रहेगा सुरक्षित 

एक ब्लॉग पोस्ट में OpenAI ने कहा है कि ChatGPT पर स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति या मौजूदा राजनीति जैसे संवेदनशील विषयों पर बातचीत करते समय लोगों को विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को भी विज्ञापन से दूर रखा जाएगा। गोपनीयता के संबंध में कंपनी का कहना है कि वह आपका डाटा विज्ञापनदाताओं के साथ शेयर या बेचेगी नहीं। ChatGPT निर्माता के अनुसार, उपयोग किए जाने वाले डाटा को साफ करने का विकल्प भी दिया जाएगा।

विकल्प 

विज्ञापन नहीं देखने का विकल्प भी होगा

OpenAI आगे ​​कहती है, "हम ChatGPT में विज्ञापन न देखने का विकल्प हमेशा उपलब्ध कराएंगे, जिसमें एक सशुल्क एड-फ्री प्लान भी शामिल है।" यूजर्स विज्ञापनों को अस्वीकार कर सकते हैं, जिसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने विज्ञापन क्यों नहीं देखा। साथ ही 8 डॉलर (करीब 700 रुपये) प्रति माह का गो सब्सक्रिप्शन विकल्प भी शुरू किया है, जिसमें अधिक मेमोरी और अधिक इमेज बनाने के विकल्प है। इसमें विज्ञापन दिखाई देंगे, जबकि महंगे प्लस और प्रो में नहीं दिखेंगे।

Advertisement