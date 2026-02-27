OpenAI जल्द ChatGPT में जोड़ेगी 'नॉटी चैट्स' फीचर, जानिए क्या है यह

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI जल्द ChatGPT के लिए एक बहुत खास फीचर पेश करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 'नॉटी चैट्स' नाम का एक टॉगल जोड़ सकती है, जिससे असिस्टेंट ज्यादा एडल्ट भाषा में जवाब दे सकेगा। यह जानकारी ऐप के नए वर्जन के APK टियरडाउन से सामने आई है। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक इस फीचर पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

उपलब्धता सिर्फ 18 साल से ऊपर के यूजर्स के लिए रिपोर्ट के मुताबिक, ChatGPT का यह नया फीचर केवल 18 साल या उससे अधिक उम्र के यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए उम्र का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अगर सिस्टम यूजर की उम्र तय नहीं कर पाएगा, तो उसे नाबालिग माना जा सकता है। ऐसे में अतिरिक्त स्टेप्स के जरिए उम्र की पुष्टि करनी पड़ सकती है, जिसमें थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन भी शामिल हो सकता है।

यूजर कंट्रोल यूजर कंट्रोल के साथ सीमित छूट बताया जा रहा है कि यह टॉगल तभी काम करेगा जब यूजर खुद इसे ऑन करेगा और स्पष्ट रूप से ऐसी बातचीत चाहेगा। वर्तमान में ChatGPT सेंसिटिव और एडल्ट विषयों पर सख्त सुरक्षा नियमों के साथ काम करता है। नए फीचर से यूजर्स को टोन और स्टाइल पर ज्यादा कंट्रोल मिल सकता है, लेकिन सुरक्षा सीमाएं बनी रहेंगी। कंपनी नए फीचर्स के साथ भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

