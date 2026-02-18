OpenAI ने भारतीय शिक्षण संस्थाओं के साथ साझेदारी की है

OpenAI भारत में कैंपस नियुक्त को देगी बढ़ावा, प्रमुख विश्वविद्यालयों से की साझेदारी

क्या है खबर?

OpenAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए तैयार प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत के 6 प्रमुख विश्वविद्यालयों और 3 प्रमुख एडटेक प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी की है। इसके तहत व्यक्तिगत AI उपयोग से हटकर कैंपस नियुक्ति की ओर एक निर्णायक बदलाव का संकेत है। इस संगठन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के साथ-साथ मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, UPES और पर्ल एकेडमी शामिल हैं।