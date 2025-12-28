OpenAI नियुक्त करेगी प्रीपेयर्डनेस प्रमुख, जानिए क्या होगी जिम्मेदारी 

आवश्यकता

क्यों है इस पद की जरूरत?

ऑल्टमैन ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों से पता चला है कि एडवांस मॉडल किस प्रकार सुरक्षा कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं और अप्रत्याशित तरीकों से मानवीय व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इनकी बढ़ती क्षमताओं के लिए अधिक निगरानी और संभावित नुकसान के गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। साथ बताया कि इनके मूल्यांकन के मौजूदा तरीके पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि मॉडल अधिक ऑटोनॉमस और जटिल तर्क क्षमता वाले होते जा रहे हैं।