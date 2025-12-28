OpenAI नियुक्त करेगी प्रीपेयर्डनेस प्रमुख, जानिए क्या होगी जिम्मेदारी
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने तैयारी (प्रीपेयर्डनेस) प्रमुख की नियुक्ति की योजना की घोषणा की है। इस पद की जानकारी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि कंपनी एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रही है, जहां AI सिस्टम्स न केवल अधिक शक्तिशाली हैं, बल्कि साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सिस्टम के दुरुपयोग जैसे क्षेत्रों में नई चुनौतियां भी पेश कर रही हैं।
आवश्यकता
क्यों है इस पद की जरूरत?
ऑल्टमैन ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों से पता चला है कि एडवांस मॉडल किस प्रकार सुरक्षा कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं और अप्रत्याशित तरीकों से मानवीय व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इनकी बढ़ती क्षमताओं के लिए अधिक निगरानी और संभावित नुकसान के गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। साथ बताया कि इनके मूल्यांकन के मौजूदा तरीके पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि मॉडल अधिक ऑटोनॉमस और जटिल तर्क क्षमता वाले होते जा रहे हैं।
जिम्मेदारी
ये होगीं नए प्रमुख की जिम्मेदारियां
एक ब्लॉग पोस्ट में OpenAI ने नए प्रिपेयर्डनेस प्रमुख पद की जिम्मेदारियों का ब्यौरा दिया है, जो भविष्य में नियुक्त किया जाएगा। यह पद कंपनी के प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क का नेतृत्व करेगा, जो एडवांस AI सिस्टम से जुड़े जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और निवारण पर केंद्रित है। इस भूमिका में क्षमता मूल्यांकन का निर्माण और पर्यवेक्षण करना, खतरे पहचानने वाले मॉडल विकसित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सुरक्षा उपाय तकनीकी रूप से सुदृढ़ और स्केलेबल हों।