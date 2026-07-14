OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT वर्क, आपके ऑफिस के काम बनाएगा आसान

ChatGPT वर्क आपको जीमेल और टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर एक साथ कई काम करने का मौका देता है। इसकी मदद से आप वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं, कामों को शेड्यूल कर सकते हैं, डाटा विश्लेषण कर सकते हैं या URLs के जरिए प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं।

इसकी असल ताकत OpenAI के नए GPT 5.6 मॉडल्स (सोल, टेरा और लूना) में छिपी है। कंपनी का मकसद इसे तेज और किफायती दोनों बनाना है।

फिलहाल, यह मैक और विंडोज के लिए डेस्कटॉप पर मुफ्त उपलब्ध है। प्रो, एंटरप्राइज और एडु यूजर्स को यह वेब और मोबाइल पर भी मिलना शुरू हो गया है, जबकि प्लस और बिजनेस यूजर्स को जल्द ही इसका एक्सेस मिलेगा।