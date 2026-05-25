सैम ऑल्टमैन अंतरिक्ष की बजाय पानी में बनाना चाहते हैं AI डाटा सेंटर 

गूगल की कंप्यूटिंग सैटेलाइट्स लॉन्च की योजना

ऑल्टमैन ने कहा कि फिलहाल ओशन रोबोटिक्स के शोधकर्ता अंडरवाटर कंप्यूटिंग बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक यह आगे बढ़ने का एक ज्यादा व्यावहारिक रास्ता हो सकता है।

इसी बीच, गूगल अपने 'प्रोजेक्ट सनकैचर' पर काम कर रहा है और स्पेस-X के साथ मिलकर 2027 तक छोटे कंप्यूटिंग सैटेलाइट्स लॉन्च करने के विकल्पों पर बातचीत कर रहा है।

दिग्गज टेक इस आइडिया को और आगे बढ़ाने के लिए दूसरी रॉकेट कंपनियों से भी संपर्क में है। यह पूरी चर्चा दिखाती है कि कैसे कंपनी अगली जनरेशन को पावर देने के लिए नए और प्रतिस्पर्धी तरीके अपना रहे हैं।