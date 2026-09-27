AI संभालेगा रूटीन काम, बड़े फैसले अभी भी इंसान ही लेंगे, OpenAI का बड़ा खुलासा

OpenAI की ताजा रिपोर्ट से साफ पता चला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऑफिस के नियमित यानि मापे जा सकने वाले काम तो आसानी से कर सकता है, लेकिन जब बात दूरदर्शी सोच और सही-गलत का फैसला लेने की आती है तो इंसानों की अहमियत अब भी बनी हुई है।

AI भले ही नीरस कामों को तेजी से निपटा देता है, लेकिन रणनीति बनाने या बड़े फैसले लेने में वह इंसानों की जगह नहीं ले सकता।