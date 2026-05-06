OpenAI ने ChatGPT के बेस मॉडल के अपडेट जारी किया है

OpenAI ने नया GPT-5.5 इंस्टेंट मॉडल किया जारी, जानिए क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

क्या है खबर?

OpenAI ने ChatGPT के बेस मॉडल को अपडेट करते हुए GPT-5.5 इंस्टेंट पेश किया है, जो GPT-5.3 इंस्टेंट की जगह लेगा। कंपनी ने सभी यूजर्स के लिए अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है और एक ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि यह पिछले मॉडल की तुलना में अधिक स्मार्ट, स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक है। इसके साथ ही दावा किया है कि यह मॉडल कानून, चिकित्सा और वित्त जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति को कम करता है।