OpenAI ने GPT-5 के लिए जारी किया अपडेट, अब यूजर्स को आकर्षक अंदाज में मिलेंगे जवाब

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:47 am Aug 18, 202509:47 am

क्या है खबर?

OpenAI ने अपने नए मॉडल GPT-5 के लिए अपडेट जारी किया है। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव मॉडल को और ज्यादा आकर्षक बनाएंगे। हाल ही में लॉन्च हुए GPT-5 को लेकर कुछ यूजर्स ने शिकायत की थी कि उन्हें पिछला मॉडल GPT-4o ज्यादा पसंद था। CEO सैम ऑल्टमैन ने भी माना कि लॉन्च प्रक्रिया उम्मीद से थोड़ी चुनौतीपूर्ण रही। अब कंपनी इन शिकायतों का समाधान करने की कोशिश कर रही है।