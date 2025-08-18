OpenAI ने GPT-5 के लिए जारी किया अपडेट, अब यूजर्स को आकर्षक अंदाज में मिलेंगे जवाब
क्या है खबर?
OpenAI ने अपने नए मॉडल GPT-5 के लिए अपडेट जारी किया है। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव मॉडल को और ज्यादा आकर्षक बनाएंगे। हाल ही में लॉन्च हुए GPT-5 को लेकर कुछ यूजर्स ने शिकायत की थी कि उन्हें पिछला मॉडल GPT-4o ज्यादा पसंद था। CEO सैम ऑल्टमैन ने भी माना कि लॉन्च प्रक्रिया उम्मीद से थोड़ी चुनौतीपूर्ण रही। अब कंपनी इन शिकायतों का समाधान करने की कोशिश कर रही है।
असर
छोटे बदलाव से भी दिखेगा बड़ा असर
OpenAI के अनुसार GPT-5 में किए गए बदलाव काफी हद तक सूक्ष्म हैं, लेकिन इनसे यूजर का अनुभव बेहतर होगा। कंपनी ने कहा कि अब जवाबों में 'अच्छा सवाल' या 'शानदार शुरुआत' जैसे छोटे और वास्तविक पहलू शामिल होंगे। इसके साथ ही, पिछले मॉडल की तरह चापलूसी नहीं होगी। आंतरिक परीक्षणों से भी यह साबित हुआ है कि GPT-5 में पुराने व्यक्तित्व की तुलना में चापलूसी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
योजना
आगे की योजनाओं पर नजर
इस हफ्ते एक रात्रिभोज में OpenAI के अधिकारियों ने GPT-5 से आगे की योजनाओं पर चर्चा की। हालांकि, लॉन्च के दौरान आई चुनौतियों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। उपाध्यक्ष निक टर्ली ने कहा कि GPT-5 बिल्कुल सटीक है और नया अपडेट इसे और बेहतर बना देगा। कंपनी का मानना है कि इन सुधारों से GPT-5 अधिक सुलभ और यूजर्स के लिए भरोसेमंद साबित होगा, जिससे भविष्य की योजनाओं को भी मजबूती मिलेगी।