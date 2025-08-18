इंस्टाग्राम के मैप फीचर का उपयोग कैसे करें?

इंस्टाग्राम ने स्नैपचैट के स्नैप मैप जैसा नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका इंस्टाग्राम मैप नाम है। इस फीचर की मदद से यूजर आसानी से अपनी लोकेशन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बिना सेटिंग्स चेक किए यूजर को पता ही नहीं चलता कि उनकी लोकेशन किसके साथ शेयर हो रही है। इसी वजह से कई लोग इसे लेकर कन्फ्यूज रहते हैं और अपनी प्राइवेसी को लेकर असमंजस महसूस करते हैं।

#1 इंस्टाग्राम मैप तक पहुंचने का तरीका इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए इंस्टाग्राम ऐप में DM सेक्शन पर जाना होता है। यहां सबसे ऊपर मैप का आइकन दिखाई देगा, जिस पर टैप करने से मैप खुल जाता है। पहली बार मैप का उपयोग करने पर इंस्टाग्राम यह बताता है कि लोकेशन कैसे शेयर होगी और इसके लिए लोकेशन सर्विस चालू करना क्यों जरूरी है। एक बार अनुमति देने के बाद सीधे मैप पर पहुंचकर आप अपनी और दोस्तों की लोकेशन देख सकते हैं।

#2 इंस्टाग्राम मैप पर क्या कर सकते हैं? मैप खुलने पर यूजर की मौजूदा लोकेशन दिखाई देती है और नीचे एक सर्च बार मौजूद होता है। इसके जरिए आप दोस्तों की प्रोफाइल, मौजूदा लोकेशन या हाल ही में टैग की गई पोस्ट देख सकते हैं। स्क्रॉल करने पर किसी दोस्त की प्रोफाइल फोटो या छोटी पोस्ट भी दिखाई देती है। किसी प्रोफाइल पर टैप करने से उसकी प्रोफाइल खुल जाती है और पोस्ट पर टैप करने से पूरी पोस्ट देखी जा सकती है।