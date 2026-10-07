OpenAI ने शिकायतों के बाद ऑनलाइन जारी किए 722 गणित के शोध पत्र

इस काम को जिम्मेदारी से साझा करने के लिए OpenAI ने इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी के विशेषज्ञों के साथ हाथ मिलाया है। उन्होंने लीन नाम के एक खास प्रूफ-चेकिंग कोड का इस्तेमाल किया है।

सभी 722 शोध पत्र अब गिटहब पर उपलब्ध हैं। इनके साथ ही ऐसे प्रोटोकॉल भी जारी किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि इन शोध पत्रों में सुधार कैसे किया जा सकता है और उनके नतीजों का हवाला कैसे दिया जाना चाहिए? यह एक बड़ा कदम है, जिसका मकसद गणितज्ञों की मदद करना और यह भरोसा दिलाना है कि AI विज्ञान के क्षेत्र में क्या-क्या कर सकता है।