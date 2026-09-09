OpenAI का लूना AI मॉडल 80 फीसदी हुआ सस्ता, इस्तेमाल 10 गुना बढ़ा
OpenAI ने अपने लूना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल की कीमत में 80 फीसदी की बड़ी कटौती की है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल 10 गुना तक बढ़ गया है।
मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) सारा फ्रायर ने हाल ही में एक टेक कॉन्फ्रेंस में बताया कि लूना अब क्लाउड ऐप्स के लिए Z.ai के GLM 5.3 से भी सस्ता हो गया है। इस वजह से यह कंपनियों के लिए एक बेहद आकर्षक विकल्प बन गया है।
राजस्व एक महीने में 32 फीसदी बढ़ा
AI को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखने के मकसद से OpenAI यह कदम उठा रहा है। कंपनी केवल कीमतें नहीं घटा रही है, बल्कि चिप डिजाइन, लाइफ साइंसेज और फाइनेंस जैसे अलग-अलग उद्योगों के लिए भी AI पर खास ध्यान दे रही है।
कीमतों में कटौती का नतीजा यह रहा कि केवल एक महीने में कंपनी का एंटरप्राइज राजस्व 32 फीसदी बढ़ गया। इससे वे एंथ्रोपिक और चीनी ओपन-वेट मॉडल्स जैसे प्रतिद्वंदियों का बेहतर मुकाबला कर पा रहे हैं।