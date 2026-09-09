OpenAI का लूना AI मॉडल 80 फीसदी हुआ सस्ता, इस्तेमाल 10 गुना बढ़ा

AI को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखने के मकसद से OpenAI यह कदम उठा रहा है। कंपनी केवल कीमतें नहीं घटा रही है, बल्कि चिप डिजाइन, लाइफ साइंसेज और फाइनेंस जैसे अलग-अलग उद्योगों के लिए भी AI पर खास ध्यान दे रही है।

कीमतों में कटौती का नतीजा यह रहा कि केवल एक महीने में कंपनी का एंटरप्राइज राजस्व 32 फीसदी बढ़ गया। इससे वे एंथ्रोपिक और चीनी ओपन-वेट मॉडल्स जैसे प्रतिद्वंदियों का बेहतर मुकाबला कर पा रहे हैं।