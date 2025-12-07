OpenAI फिलहाल ChatGPT में विज्ञापनों की पेशकश नहीं करेगा

OpenAI ने ChatGPT में विज्ञापनों की टेस्टिंग की अटकलों पर लगाया विराम, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

पिछले महीने से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ChatGPT में विज्ञापनों दिए जाने की अटकलों पर OpenAI ने विराम लगा दिया है। चर्चा चल रही थी कि कंपनी ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट के अंदर विज्ञापनों का परीक्षण शुरू कर दिया है। कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें ऐप के अंदर विज्ञापन प्लेसमेंट दिखाई दे रहे थे। इस पर ChatGPT ऐप के उपाध्यक्ष निक टर्ली ने स्पष्ट किया कि कोई विज्ञापन प्रयोग नहीं किया जा रहा।