OpenAI ने ChatGPT में विज्ञापनों की टेस्टिंग की अटकलों पर लगाया विराम, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
पिछले महीने से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ChatGPT में विज्ञापनों दिए जाने की अटकलों पर OpenAI ने विराम लगा दिया है। चर्चा चल रही थी कि कंपनी ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट के अंदर विज्ञापनों का परीक्षण शुरू कर दिया है। कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें ऐप के अंदर विज्ञापन प्लेसमेंट दिखाई दे रहे थे। इस पर ChatGPT ऐप के उपाध्यक्ष निक टर्ली ने स्पष्ट किया कि कोई विज्ञापन प्रयोग नहीं किया जा रहा।
योजना
कंपनी ने भविष्य में विज्ञापन देने पर क्या कहा?
निक टर्ली ने कहा कि शेयर की जा रही इमेज या तो मनगढ़ंत हैं या उनकी गलत व्याख्या की गई है और विज्ञापनों के लिए कोई लाइव परीक्षण नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि OpenAI भविष्य में विज्ञापन के क्षेत्र में भी संभावनाएं तलाश सकता है, लेकिन कंपनी ऐसा सावधानी से करेगी। साथ ही जोर देकर कहा कि यूजर्स का विश्वास सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में कोई भी निर्णय उनके अनुभव को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।
बदलाव
बदलाव हुआ तो यूजर्स को करेगी सूचित
इन चर्चाओं के बीच OpenAI का आश्वासन अटकलों को शांत करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के उद्देश्य से है। टर्ली के बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि फिलहाल कोई बदलाव नहीं हो रहा है और अगर, कंपनी भविष्य में विज्ञापनों पर विचार करती है तो उपयोगकर्ताओं को सूचित कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कंपनी ने गूगल जेमिनी के दबाव के चलते 'कोड रेड' की घोषणा की है।