OpenAI ने रिसर्च प्रोग्राम के लिए मुफ्त एक्सेस दिया है

OpenAI ने रिसर्च प्रोग्राम के लिए दिया 12 महीने का मुफ्त एक्सेस, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपने 'ChatGPT फॉर एकेडमिक रिसर्चर्स' प्रोग्राम का विस्तार भारत तक कर दिया है। इसके तहत, योग्य शोधकर्ताओं को विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में वैज्ञानिक कार्यों में मदद के लिए कंपनी के AI टूल्स का मुफ्त एक्सेस मिलेगा। कंपनी ने बताया कि यह प्रोग्राम चुनिंदा संस्थानों के रिसर्च फैकल्टी और शोधकर्ताओं की मदद करता है, ताकि वे अपने विचारों का परीक्षण, सबूतों का विश्लेषण और जटिल सवालों के जवाब खोज सकें।