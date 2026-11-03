OpenAI ने AI की खामी ढूंढने के लिए कैथेड्रल सिस्टम्स से मिलाया हाथ

OpenAI ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम्स में सुरक्षा खामियों को जल्दी ढूंढने और ठीक करने के लिए कैथेड्रल सिस्टम्स के साथ हाथ मिलाया है।

यह कदम कंपनी के एक बड़े सुरक्षा अभियान का हिस्सा है, ताकि उसकी तकनीक हैकर्स से सुरक्षित रह सके।

इस पहल को और आकर्षक बनाने के लिए कंपनी ने अपनी बग बाउंटी इनाम राशि भी बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि अगर, कोई बड़ी सुरक्षा खामी ढूंढता है तो उसे अब 1.72 लाख डॉलर (करीब 1.5 करोड़ रुपये) तक का इनाम मिल सकता है।