OpenAI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स ने अमेरिकी सरकार की वेबसाइट्स से सार्वजनिक जानकारी को देखा और अमेरिकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एक सामान्य हैक करने की कोशिश भी की।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने बताया कि यह घटना तब हुई, जब उनकी टीम अपने एजेंट्स के इंटरनेट इस्तेमाल की ट्रेनिंग और मूल्यांकन से जुड़ी एक बड़ी और लगातार चल रही समीक्षा कर रही थी।

अच्छी बात यह है कि कोई भी डाटा चोरी नहीं हुआ और न ही किसी सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचा। कंपनी अभी यह जानने की कोशिश में है कि असल में हुआ क्या था? साथ ही, अगर उनके सिस्टम पर कहीं कोई संभावित खतरा या असर दिखता है तो वे तुरंत संबंधित संगठनों को जानकारी दे रहे हैं।