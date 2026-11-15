OpenAI ने रोबोटिक्स टीम भंग कर दूसरे विभाग में की शामिल

OpenAI को पिछली तिमाही में 10.9 अरब डॉलर (करीब 1,000 अरब रुपये) का बड़ा वित्तीय घाटा हुआ है। इस नुकसान के चलते कंपनी अपने मुख्य उत्पादों पर दोगुना जोर दे रही है और 2027 की शुरुआत में एक संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में जुट गई है।

टीमों को आपस में मिलाने से कंपनी को उम्मीद है कि उसके काम में और तेजी आएगी और सामान्य AI के क्षेत्र में प्रगति जारी रहेगी। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि असली रोबोटिक्स के लिए अभी भी खास जानकारों की जरूरत पड़ती है।