OpenAI ने AI के उपयोग को लेकर की भविष्यवाणी, जानिए क्या है उम्मीद 

OpenAI ने 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है। उसमें तर्क दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की प्रगति का अगला चरण इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग मौजूदा AI सिस्टम्स का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। यह केवल अत्याधुनिक अनुसंधान में हुई प्रगति पर आधारित नहीं होगा। एक पोस्ट में कंपनी ने आधुनिक AI मॉडल की क्षमताओं और अधिकांश लोगों की ओर से उनके वास्तविक उपयोग के बीच का अंतर समझाया गया है।

क्षमता अतिभार AI की क्षमताओं का बहुत कम हुआ उपयोग OpenAI के अनुसार, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) की दिशा में प्रगति निर्धारित करने में अधिक शक्तिशाली मॉडल विकसित करने के साथ-साथ इस अंतर को पाटना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। उसने क्षमता अतिभार को AI की तकनीकी क्षमता और इसके उपयोग के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया है। मॉडल तर्क, बहुआयामी समझ और कार्य निष्पादन में तेजी से सुधार कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश यूजर्स इन क्षमताओं के छोटे से हिस्से का उपयोग कर पा रहे हैं।

कमी इन कमियों के कारण क्षमताओं का नहीं हुआ उपयोग कंपनी के अनुसार, AI के कई व्यावहारिक लाभ अभी भी अप्रयुक्त हैं, क्योंकि लोगों के पास इन सिस्टम्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक टूल्स, इंटरफेस या मार्गदर्शन की कमी है। 2026 को देखते हुए OpenAI का ध्यान दोहरी दिशा पर केंद्रित रहेगा। वह अत्याधुनिक अनुसंधान जारी रखेगी, लेकिन साथ ही AI के उपयोग और तैनाती में सुधार पर भी समान रूप से जोर देगी। इसमें AI सिस्टम्स को उपयोग में आसान बनाना है।

