OpenAI ने दी ChatGPT का लहजा अपने हिसाब से बदलने की सुविधा, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने यूजर्स के लिए ChatGPT का लहजा बदलने की सुविधा दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, यूजर अब चैटबॉट के गर्मजोशी, उत्साह वाले लहजे और इमोजी के उपयोग को अपनी आवश्यकतानुसार बदल सकते हैं। ये विकल्प अब 'पर्सनलाइजेशन' मेनू में दिखाई देते हैं और इन्हें अधिक, कम या डिफॉल्ट पर सेट किया जा सकता है। इससे ChatGPT के लहजे को और अधिक अनुकूलित करने की सुविधा मिलती है।
फायदा
चैटबॉट में ये मिले अपडेट
यह अपडेट नवंबर में OpenAI की ओर से जोड़े गए पेशेवर, स्पष्टवादी और विचित्र लहजे के अलावा है, जो यूजर्स को यह चुनने की सुविधा देते हैं कि चैट में बॉट कितना स्नेह और उत्साह दिखाएगा। यूजर बॉट द्वारा प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करने के तरीके को भी एडजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही लंबे समय से प्रतीक्षित पिन किए गए चैट फीचर, ईमेल बनाने या एडिट करने के नए तरीके और ChatGPT ब्राउजर एटलस में अपडेट भी शामिल किए गए।
विवाद
विवादों में रहा ChatGPT का लहजा
कंपनी के चैटबाॅट का लहजा इस साल लगातार विवाद का विषय बना हुआ है। OpenAI ने एक अपडेट को अत्यधिक चापलूसी भरा बताकर वापस ले लिया। फिर कुछ यूजर्स की शिकायत के बाद GPT-5 को अधिक सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बनाया गया, क्योंकि उनका कहना था कि नया मॉडल ठंडा और कम मैत्रीपूर्ण था। कुछ शिक्षाविदों और AI आलोचकों का मानना है कि चैटबॉट व्यसनकारी व्यवहार को जन्म देता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।